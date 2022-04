Foto: Almir Santos/TV Bahia

Dois homens morreram e um outro foi detido após uma perseguição policial com troca de tiros, na tarde desta terça-feira (19), em Salvador. Os suspeitos estavam em um carro que capotou em um trecho da Avenida São Rafael, no bairro de São Marcos. As informações são da TV Bahia.

De acordo com as informações, o acidente aconteceu na altura da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), pouco depois do acesso à avenida após a Avenida Paralela. O trânsito ficou intenso na região, no sentido Pau da Lima. A Transalvador monitora o tráfego.

Vídeos feitos no local no acidente mostram a situação. Depois de capotar, o carro ficou com as rodas pra cima. Dentro e ao redor do automóvel, ficaram os estilhaços do para-brisa e alguns objetos, como sandálias e um boné. Vejas as imagens abaixo

Segundo informações passadas por policiais militares no local do acidente, o carro tinha sido roubado no bairro de Jaguaribe e os três suspeitos estavam tentando fugir quando o veículo capotou. Não há detalhes, no entanto, se os dois homens mortos foram vítimas do acidente ou se foram atingidos na troca de tiros.

Ainda de acordo com os relatos, duas vítimas do roubo teriam sido conduzidas para a Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV), no bairro do Caminho das Árvores.

Perseguição termina com dois mortos e capotamento na Av. São Rafael, em Salvador ???? Almir Santos/TV Bahia pic.twitter.com/pByTVAbRNr — iBahia (@iBahia) April 19, 2022

