Perseguição termina com morte de pedestre e 2 feridos em Itapuã

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um pedestre morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um atropelamento registrado, na manhã desta quarta-feira (20), no bairro de Itapuã. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente foi resultado de uma perseguição policial. A vítima foi um homem, de 58 anos.

Segundo a TV Bahia, dois suspeitos estavam envolvidos na perseguição. Um deles fugiu e o segundo por ‘preso’ pelos moradores da região e agredido, até a chegada da polícia. O homem, de identidade não revelada, foi encaminhado para um posto de saúde do bairro e na sequência deve ser encaminhado para a delegacia do bairro.

Os pedestres feridos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não informações sobre o estado de saúde delas. O iBahia solicitou um posicionamento da Polícia Militar sobre o assunto e aguarda retorno.

Foto: Reprodução/TV Bahia

Leia mais sobre Salvador no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias