Personagem importante de Pantanal morrerá nos próximos capítulos; saiba quem

O marido de Maria Marruá (Juliana Paes) que deixou as terras após a morte do filho Chico (Túlio) será caçado por jagunços em busca de vingar o assassinato de um fazendeiro, morto por Gil na frente da esposa e da filha.

Os jagunços irão descobrir o paradeiro do personagem e um deles vai até a casa de Gil, dando um tiro nele pelas costas. Maria Marruá verá toda cena trágica e no mesmo momento dará um tiro no jagunço, que assim como Gil, morrerá no local.