Personal trainer baiano é assassinado ao sair de academia no Paraná

Foto: Tony Mattoso/RP



Um personal trainer baiano foi morto a tiros, na madrugada da quinta-feira (7), quando estava saindo de uma academia localizada no bairro Campo Pequeno, cidade de Colombo – Região Metropolitana de Curitiba (PR). De acordo com a Polícia Militar (PM) do Paraná, Ronaldo Santos, de 40 anos, trabalhava na academia e, pouco depois da meia-noite, foi abordado por duas pessoas que chegaram em um carro de cor preta.

Os tiros foram efetuados por essas pessoas. Ronaldo, conforme a polícia, tentou fugir mas, não resistiu aos ferimentos e morreu a poucos metros do local. Testemunhas acionaram a PM e o Corpo de Bombeiros. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas. Nas redes sociais, a academia onde a vítima trabalhava lamentou o ocorrido e publicou que a equipe está “de coração partido” pela morte do colega.

A Polícia Civil do Paraná investiga o caso e as informações iniciais são de que o crime pode ter ligação passional.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Leia mais sobre Brasil no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias