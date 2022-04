Pertences de Gabriel Luiz, repórter da Globo, não foram levados após ataque

Foto: Reprodução/TV Globo

Gabriel Luiz, repórter da TV Globo, não teve pertences roubados após o ataque que sofreu em estacionamento próximo de sua casa, na noite da última quinta-feira (14).

A carteira do profissional havia sido encontrada no local do crime, no mesmo dia, e o celular que estava desaparecido foi localizado nesta sexta-feira (15) por um morador da região. A polícia segue com as investigações e não descartam hipóteses que possam ter motivado o ataque.

Em nota enviada à imprensa, a secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal disse que “todos os órgãos de segurança estão empenhados na captura dos bandidos. A investigação está em curso e chegará a bom termo. Não descartamos nenhuma hipótese sobre as razões do ataque. Tudo vai ser esclarecido. Prestamos solidariedade ao Gabriel e sua família”.

