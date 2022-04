Perto de completar 50 anos, Ivete Sangalo ganha elogio do marido: ‘Gatíssima’

Ivete Sangalo falou sobre a chegada dos 50 anos em live no canal do YouTube do marido Daniel Cady. Ao lembrar que está perto de fazer aniversário – no dia 27 de maio -, a cantora ganhou elogios do companheiro.

“Essa gatíssima está fazendo 50 anos nesse ano. Não é porque é minha mulher, mas ela tem uma disciplina, uma força de vontade, um equilíbrio. Isso vai levar a ter saúde, mas ela tem o jeito dela de enfrentar as coisas, de ser quem ela é. E tem também, essa coisa belíssima, a pele, a musculatura”, disse o nutricionista.

No bate-papo, a cantora falou sobre sua relação com o próprio corpo. “”As pessoas falam: ‘Ivete, quero ficar com as suas pernas!’. Minhas pernas sempre foram lindas, mas estão flácidas. Porque não tem como. Para o que elas eram… Não tem problema”, garantiu.

“A tendência é que minhas pernas não tenham o mesmo tônus que tinham dez anos atrás (…) Mas o mais importante é que, com tônus ou sem tônus, há relação com a atividade física, com o trabalho, com a vontade de ter energia, de ser a minha melhor versão”, completou.

