Peso no orçamento: 10 dos 12 alimentos da cesta básica de Salvador aumentam de preço

Foto: Reprodução

Dez dos doze itens da cesta básica de Salvador aumentaram de preço no mês de março, em comparação com o mês de fevereiro. As informações foram divulgadas pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) nesta quarta-feira (06). Na prática, a maior alta foi do óleo de soja (15,89%), seguido do feijão carioquinha (4,74%), do pão francês (4,18%), da farinha de mandioca (3,86%), açúcar cristal (3,13%), banana (3,05%), manteiga (2,61%), tomate (1,83%), leite integral (1,19%) e arroz agulhinha (0,39%).

Os dois únicos itens que baixaram de preço foram a carne bovina de primeira (-1,87%) e café em pó (-0,51%). Analisando os valores com os de outras capitais, a cesta em março de 2022, apresentou aumento de 1,46% em relação a fevereiro; custando R$ 560,39 – segunda cesta com menor do país dentre as capitais pesquisadas.

Em comparação com março de 2021, a cesta acumulou elevação de 21,49%. Na variação acumulada ao longo do ano, a cesta apresenta aumento de 8,14%. O morador de Salvador, cuja remuneração equivale ao salário mínimo de R$ 1.212,00 precisou trabalhar durante 101 horas e 43 minutos para adquirir a cesta básica em março de 2022. Em fevereiro de 2022, o tempo de trabalho necessário foi de 100 horas e 15 minutos e, em março de 2021, de 92 horas e 16 minutos.

Considerando o salário mínimo líquido, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, o trabalhador precisou comprometer 49,99% de sua remuneração em março de 2022 para adquirir os produtos de uma cesta básica suficiente para alimentar uma pessoa durante um mês. Em fevereiro de 2022, o percentual foi de 49,26% e, em março de 2021, 45,33%.

Acumulado dos 12 meses

No acumulado dos últimos doze meses, 11 dos 12 produtos apresentaram aumento. O tomate continua sendo o vilão, com uma alta de 90,46%. Já o percentual negativo, ficou com o arroz agulhinha com -9,94%. Na sequência das altas, estão: