Pesou no bolso? Saiba porquê ovos de Páscoa estão mais caros e como substituir o produto

Com a pandemia da Covid-19 mais controlada, a Páscoa deste ano vai ser marcada pelo reencontro familiar e mesa cheia. E, claro, as tradições da época, incluindo os ovos de páscoa. Mas, o problema agora é outro: o preço dos produtos. Segundo uma projeção da Federação do Comércio do estado da Bahia (FeComércio-BA), o chocolate registrou uma alta de 13,28% em relação ao ano passado.

Em Salvador, é possível encontrar ovos de páscoa com preços que variam de R$8 a R$400 reais, a depender do local de compra, tamanho e tipo de chocolate. De acordo com o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon-Ba), Edval Landulfo, há cinco fatores determinantes para a alta do produto: combustível, logística, leite, açúcar e alta do dólar.

O economista explica que, nos últimos dois anos houve uma redução na produção dos ovos de páscoa por conta da pandemia, e com a alta do dólar, a queda momentânea não será sustentada. Isso acaba refletindo no preço do produto, principalmente do açúcar e do leite, que são base para a produção de ovos de páscoa.

Outra questão é a logística, que tem impacto direto por conta do aumento do combustível. A entrega dos produtos, realizada por caminhões, e a armazenagem, também sofrem as consequências dessa alta.

Com tantos aumentos, porque então, não substituir os ovos de páscoa por produtos que também levam chocolate e caibam no bolso? Barras de chocolates, tortas, bolos caseiros de chocolate, não faltam opções. Mesmo com a alta dos alimentos, fazendo uma boa pesquisa em mercados e atacados é possível encontrar todos os ingredientes necessários para receitas por um preço menor do que os ovos de páscoa prontos.

O chefe de cozinha e consultor, Felipe Lopes, recomenda fazer o próprio doce. “Isso pode até gerar um clima mais familiar, com os filhos. Derretendo o chocolate e colocando numa forma”, diz.

Segundo o chefe, é possível trabalhar com o chocolate e gastar menos fazendo receitas tanto do próprio ovo de páscoa, quanto de tortas e outras opções.

O chefe Felipe Lopes separou duas receitas para os leitores do iBahia aplicarem no domingo de Páscoa e economizarem no bolso. Confira:

Ingredientes:

Barra de chocolate meio amargo (55% ou mais) – 200g

Chocolate branco – 100g

Licor – 10ml⠀⠀

Como fazer:

1. Quebre a barra de chocolate em pequenos pedaços e coloque num pote

2. Leve o pote para o micro-ondas e derreta o chocolate de 15 em 15 segundos no micro-ondas, misturando sempre com uma espátula

3. Coloque o chocolate na forma de ovo de Páscoa com a ajuda de um pincel

4. Deixe esfriar e repita o processo adicionando uma segunda camada

5. Retire os excessos das bordas para desenformar mais facilmente

6. Deixe esfriar

Para decorar:

1. Quebre a barra de chocolate branco em pequenos pedaços e coloque num pote

2. Leve o pote para o micro-ondas e derreta o chocolate de 15 em 15 segundos no micro-ondas, misturando sempre com uma espátula

3. Adicionar o licor e mexer para ficar mais fluido

4. Colocar num saco de confeiteiro e fazer a decoração na casca do ovo

Para unir as cascas:

1. Derreta levemente as bordas

2. Grude uma na outra

3. Deixe esfriar um pouco e vá tirando as rebarbas que sobrarem dando acabamento

4. Deixe esfriar por completo

Use sua criatividade e coloque o recheio que quiser, inclusive bombons.

Ingredientes:

Massa

Farinha de trigo 130g

Manteiga 65g

Cacau em pó – 10g

Sal – 3g

Como fazer:

1. Misture a farinha com o cacau em pó e o sal

2. Adicione a manteiga e misture com a mão até que forme uma massa

3. Cubra a massa com papel filme e leve para a geladeira por 20 minutos

4. Despeje a massa na base de uma assadeira untada ou com papel manteiga e faça pequenos furinhos com um garfo

5. Leve para assar por 10 minutos (ou até dourar levemente) em forno preaquecido a 180º

6. Reserve e deixe esfriar para adicionar o recheio

Recheio:

Barra de chocolate 55% (Ou mais) – 150g

Chantilly – 50g

Gelatina incolor -1g

Como fazer:

1. Bata o chantilly na batedeira até que fique no ponto e reserve

2. Quebre a barra de chocolate em pedaços pequenos e coloque num pote

3. Leve o pote ao microondas e derreta o chocolate de 15 em 15 segundos, sempre mexendo o chocolate com uma espátula para que ele derreta por igual

4. Adicione o creme de leite quente ao chocolate e mexa para adquirir brilho e fluidez

5. Derreta a gelatina com um pouquinho de água no microondas por 5 segundos

6. Quando tiver todos os ingredientes no ponto, coloque tudo na batedeira e bata até que tudo se misture

7. Despeje na massa já pronta e leve à geladeira para firmar

Cobertura

Polvilhar cacau em pó com auxílio de uma peneira

Sugestão do Chef: Adicione 50ml de café na mistura do recheio

