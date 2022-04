Pesquisador baiano vence maior prêmio do Brasil para Ciência e Tecnologia

Foto: Divulgação O químico Jailson Bittencourt de Andrade foi o vencedor da 34ª edição do Prêmio Almirante Álvaro Alberto para a Ciência e Tecnologia. O anúncio foi feito na última sexta-feira (1°) pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações (MCTI).

Professor doutor titular e pró-reitor de Pós-Graduação do Centro Universitário SENAI CIMATEC, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, Jailson Andrade recebeu o prêmio mais

Criado 1981, o Prêmio é uma parceria do CNPq, do MCTI e da Marinha do Brasil e é concedido anualmente a uma das três grandes áreas do conhecimento, em sistema de rodízio. Em 2022, a premiação contempla a área de Ciências Exatas, da Terra e Engenharias. As outras duas áreas são Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes e Ciências da Vida.