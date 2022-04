PGI: CGI, Eginf e Auditoria de Observância

Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), a Auditoria de Observância, o Comitê de Governança da Informação (CGI) e o Escritório de Governança da Informação (Eginf) fazem parte da composição da Política de Governança da Informação (PGI).

Comitê de Governança da Informação (CGI)

O CGI dá direcionamento estratégico às ações da PGI, sendo formado por representantes de todas as áreas da Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil (BCB) e coordenado pelo Secretário-Executivo.

Escritório de Governança da Informação (Eginf)

O Escritório de Governança da Informação é o componente do Deinf que assessora o CGI, mantém as principais plataformas que sustentam os processos da PGI e apoia a atuação dos curadores, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Auditoria de Observância

A Auditoria de Observância, desempenhada pelo Departamento de Supervisão de Conduta (Decon), trata das ações voltadas às entidades fornecedoras de informações para assegurar a tempestividade e a qualidade das informações a serem remetidas ao Banco Central do Brasil (BCB), principalmente daquelas decorrentes de obrigação legal ou normativa.

Gestão da qualidade dos dados

Para a divulgação de bases de dados em formato aberto no portal de dados abertos do Banco Central do Brasil (BCB), os curadores deverão estabelecer processos de gestão da qualidade de dados, dentro das responsabilidades estabelecidas pela PGI.

A plataforma Qualidados

Sempre que possível, será utilizada a plataforma Qualidados, que se baseia em uma metodologia própria para o monitoramento de indicadores e a melhoria contínua da qualidade de dados.

O catálogo de metadados do portal

Caberá aos curadores manter atualizadas, no catálogo de metadados do portal, as informações apuradas sobre a acurácia e a qualidade dos dados divulgados, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Plano de Ação da INDA

Além da gestão da qualidade dos dados nas fontes, serão observados os critérios de qualidade instituídos no Plano de Ação da INDA:

os dados disponibilizados devem conter a possibilidade de serem acessados diretamente, por meio de URL única, ou seja, passível de ser reproduzida e compartilhada, sem necessidade de navegação na página para seu acesso;

tabelas mantidas em documentos PDF, tais como relatórios, devem estar publicadas também em arquivos de dados em formato aberto e serem referenciadas nestes documentos;

devem ser utilizados formatos abertos, conforme as recomendações da e-PING, para a divulgação de bases de dados;

os dados publicados devem conter um conjunto mínimo de metadados, conforme a cartilha técnica para publicação de dados, disponível em http://dados.gov.br/cartilha-publicacao-dados-abertos , e orientações do Ouvidor, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).