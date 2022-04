Pintar paredes sozinho: veja dicas para renovar o ambiente

Mudar, renovar e inovar faz parte do processo. Então, quando o assunto é ambiente, é algo que muitas pessoas gostam de fazer por conta própria. Sendo assim, já pensou em pintar paredes sozinho? Hoje, pensando em ajudar você, separamos algumas dicas para você renovar seu ambiente. Confira abaixo nossas dicas incríveis de como pintar paredes sozinho.

Veja abaixo quais são as dicas para você que quer pintar sua parede sozinho e dar aquela renovada no ambiente

Afinal, é possível pintar paredes sozinho mesmo não tendo prática? Você não precisa ser nenhum especialista para fazer uma mudança na sua casa quando a pintura for o assunto. Então, você consegue, sim, fazer os dois e deixar a sua casa com a sua personalidade.

Pintar a casa não é um bicho de 7 cabeças e você pode fazer isso com algumas dicas e técnicas simples. Então, veja abaixo as dicas que separamos para que você mesmo faça esse trabalho de pintar.

Selecione os materiais para pintar paredes sozinho

Existem alguns materiais que são primordiais para quem vai começar a fazer qualquer tipo de pintura em alguma parte da casa. Para pintar paredes sozinho será necessário que você tenha em mãos um rolo para fazer a pintura. Dependendo do tamanho da parede, também é imprescindível outros itens como:

extensor do rolo;

pincel no estilo de uma trincha;

bandeja;

jornal;

fita crepe;

sacola plástica;

espátula;

lixa fina

misturador de tinta.

É importante que você invista em bons materiais e em uma ótima tinta para simplificar e facilitar o seu trabalho. Além, é claro, de dar um acabamento melhor para a sua parede.

Retire os móveis e faça o revestimento do que não precisa ser pintado

Primeiro passo para pintar paredes sozinho é retirar todos os móveis do local onde você irá pintar. Não sendo possível, cubra tudo o que estiver exposto com jornal ou plástico. Para os rodapés, cubra com a fita crepe. Desta forma, seus móveis e seu rodapé não ficarão manchados.

Basta você aplicar toda a fita crepe com cuidado e reforçando bem a proteção do seu rodapé. Em seguida, aplique a tinta e certifique-se de remover a fita apenas quando a tinta estiver completamente seca.

Passo a passo da maneira correta de aplicar a tinta

Apesar de ser fácil aplicar a tinta, existem alguns passos que você precisa cumprir antes de fazer a aplicação.

Por exemplo: se você for pintar a sua parede, mas ela precisa de um reparo, é necessário que você faça antes de aplicar a tinta.

Comece lixando a sua parede com uma lixa fina, caso ela não precise de muito reparo. Entretanto, se for necessário, use uma lixa mais grossa.

E se a sua parede precisar de um conserto para igualar a sua espessura, faça uso da massa corrida para isso. Entretanto, se você precisar fazer isso, saiba que será necessário esperar um tempo para poder aplicar a tinta. Afinal, o reparo precisa estar seco. Dessa forma, caso não esteja, poderá interferir no resultado final da tinta.

Antes de dar a outra demão leia esta dica

Você precisa passar a primeira camada de tinta com um rolo ou pincel e aguardar secar. Por melhor que a tinta seja, você precisará passar uma segunda demão para uniformizar a sua tinta na parede. Sendo assim, você precisa esperar secar a primeira demão.

Caso você não espere a tinta secar, pode acabar ficando desigual, pois a tinta passada antes pode escorrer, misturando com a nova tinta. Além disso, pode ficar com bolhas de ar e seu trabalho precisará ser refeito. Nesse caso, será ainda mais trabalhoso na próxima vez.

Dica bônus para te ajudar caso não fique boa a segunda demão

Se mesmo com todo o seu trabalho e tempo de esperar você perceber que ainda há necessidade de passar mais uma demão, preste bastante atenção a essas dicas.

Espere secar completamente

Assim como você fez com a primeira demão, repita o tempo de espera com a segunda e aguarde secar completamente.

Caso o tempo esteja frio e úmido, atente-se

Se você perceber que o clima está muito frio e úmido, você precisará dobrar o tempo para ter plena certeza que a sua tinta secará completamente. É normal a tinta demorar mais a secar em dias frios do que em dias quentes. Então, fique atento a isso.

Com essas dicas para pintar paredes sozinho, ficou muito fácil pintar a sua própria parede e personalizá-la do seu jeito. Então, não perca tempo e faça você mesmo na sua casa.