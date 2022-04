PIS/Pasep 2019 já pode ser sacado; veja como solicitar os valores atrasados

O benefício devia ser sacado entre os meses de julho de 2019 e junho de 2020. No entanto, um novo prazo foi determinado.

Mais de 300 mil trabalhadores têm direito a R$ 208 milhões referentes ao abono salarial PIS/Pasep ano-base 2019. As solicitações dos valores foram liberadas desde o dia 31 de março.

O benefício devia ser sacado entre os meses de julho de 2019 e junho de 2020. No entanto, um novo prazo foi determinado.

Como sacar?

Antes de qualquer coisa, o trabalhador deve solicitar os valores atrasados do PIS/Pasep. O procedimento pode ser realizado em uma das agências do Ministério do Trabalho e Previdência. Além desse meio, existem outras opções, como:

Através da central Alô Trabalhador, pelo telefone 158;

Por meio de uma mensagem de e-mail, pelo endereço uf@economia.gov.br, substituindo as letras ‘uf’ pela sigla do estado em que reside;

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS); ou

Através do Portal Gov.br.

“Caso a pessoa peça a reemissão, ela terá até dia 29/12 para sacar. E se não sacar somente poderá no calendário do próximo ano pedindo novamente a reemissão”, informou, em nota, o ministério.

Quem tem direito ao abono atrasado?

Para receber os valores o trabalhador precisa se enquadrar nos seguintes critérios:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base de 2019;

Ter exercido atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base de 2019;

Ter os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Vale ressaltar que o PIS é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada e é pago na Caixa Econômica Federal. Já o Pasep é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil.

Como consultar?

A consulta pode ser realizada por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS). É possível saber qual valor que será pago, qual será a data permitida para o saque e qual será o banco que intermediará o recebimento do benefício.

Contudo, é importante ressaltar que essas informações também podem ser acessadas através da conta Gov.br.