PIS/Pasep: 500 mil trabalhadores esqueceram de sacar R$ 523 milhões, diz Governo

No máximo, o trabalhador pode receber uma quantia equivalente a um salário mínimo, atualmente R$ 1.212. Caso o beneficiário não tenha exercido atividade por 12 meses, um valor inferior proporcional ao tempo trabalhado será repassado.

Detalhes do benefício

De acordo com as informações da Caixa, devem receber o benefício cerca de 22 milhões de trabalhadores, que resultam em mais de R$ 20 bilhões para a população brasileira. Os recursos são do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que por sua vez é destinado ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico..

A Caixa informou também que o crédito será depositado automaticamente para quem tem conta no banco, sem precisar se dirigir a uma agência da instituição. Deste modo, os demais beneficiários receberão os valores por meio da Poupança Social Digital, podendo ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem diretamente do celular.

O saque do abono salarial poderá ser feito de maneira presencial ou virtual dependendo da necessidade de cada cidadão. O atendimento presencial é realizado com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas ou em agências bancárias.

Já por outro lado, o atendimento de maneira virtual pode ser realizado através do aplicativo Caixa Aqui, sempre de acordo com o calendário de pagamento.