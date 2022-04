Playlist nova na área! Confira os lançamentos musicais de 3 a 9 de abril

Cansou das músicas daquela velha playlist? O iBahia vai te ajudar a atualizar seus hists com os lançamentos desta semana. Então confira tudo que rolou nas plataformas de streaming musicais do dia 3 de abril até está sexta-feira (8). Vai ficar de fora? Se liga!

Com cinco faixas, o novo Ep chega com a participação do forrozeiro Nattan nesta sexta-feira (8). O novo trabalho já está disponível em todas as plataformas virtuais.

[[youtube 2&v=cdCrdsUYM9I]]

Dvd Beijo de Judas- lançamento de Carol Biazin

O primeiro projeto de Carol Biazin chega a todas as plataformas virtuais nesta sexta-feira (8), com a participação de Luisa Sonza e Vitão.

O dono de mix que misturam hits brasileiros, lança mais um single nesta sexta-feira (8) nomeado de “Oloxá, a Cura”. Com um som que promete conectar o Rio de Janeiro e Salvador. Para assistir, ouvir ou ver em todas as plataformas virtuais acesse este link.

Álbum Camará- Nego Moura & Os Camarás

Nego Moura & Os Camarás estreiam novo o novo álbum com uma pegada dançante. O disco que mistura das raízes rítmicas negras brasileiras, chega nesta sexta-feira (8) as plataformas de streaming pode ser acessado através deste link.

Acorda, Pedrinho: uma tacada formidável- clipe da faixa-titulo de estreia do novo disco da Jovem Dionísio

O videoclipe da faixa-título do primeiro disco da Jovem Dionísio chega com um filme homenageando a cultura brasileira de bar. O grupo que ainda é jovem no mercado da música, tem apenas dois anos, e fará o lançamento de seu novo álbum no dia 24 de março.

Confira aqui o videoclipe:

Dádiva- novo álbum de Doralyce

A cantora Doralyce fez o lançamneto de mais um álbum. Nomeado de “Dádiva”, o projeto é composto por canções inéditas e remixes e integra o projeto DASSALU: da descolonização ao afrofuturismo, selecionado pelo Rumos Itaú Cultural.

A nova faixa de Liza Lou, chamada “Outro Cais”, tem uma narrativa que conta a história de muitas mulheres. A faixa, que dá título ao álbum de debut, chega nesta sexta-feira as plataformas de música acompanhada de um videoclipe dirigido por Gabe Gomes.

[[youtue qjMcElzkCRM]]

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.