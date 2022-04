Conforme informações do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), muitos são os assuntos abordados dentro do conceito de sustentabilidade, assim sendo, o uso equipamentos e materiais com o padrão RoHS faz parte das ações de sustentabilidade do PLS. Saiba mais!

PLS: equipamentos e materiais com o padrão RoHS

Os modelos de equipamento devem estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction Hazardous Substances), isto é, ser construído com materiais que não agridem o meio ambiente; ser registrado no EPEAT 2019 (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), destaca o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS).

Categoria SILVER

No mínimo, na categoria SILVER, devidamente comprovado através do certificado emitido pelo sítio www.epeat.net;estar em conformidade com o padrão Energy Star, devidamente comprovado através do certificado emitido pelo site www.energystar.gov.

ANEXO E – alternativa reconhecida

Alternativamente será aceito certificado de conformidade com o ANEXO E (Eficiência Energética) da Portaria INMETRO 170/2012, desde que emitido por entidade devidamente reconhecida pelo INMETRO, informa o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS).

Sistema de gestão ambiental – ISO 14001

Além disso, o fabricante deverá possuir sistema de gestão ambiental conforme norma ISO 14001, apresentando o certificado do fabricante; possuir Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadores de Recursos Ambientais com código 5-2 (Fabricação de materiais elétricos, eletrônicos e equipamentos para telecomunicação e informática).

Garantindo, assim, estar em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do IBAMA.

Política Nacional de Resíduos Sólidos

De acordo com o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), ainda, as novas contratações têm sido conduzidas de forma a confirmar que todos os resíduos sólidos gerados pelos produtos fornecidos que necessitem de destinação ambientalmente adequada (incluindo embalagens vazias), tenham seu descarte adequado, obedecendo aos procedimentos de logística reversa, em atendimento à Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.

Tecnologia de Hiperconvergência

Além da aquisição de desktops em atendimento ao pactuado no Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) foi providenciada a substituição de switches de alto consumo de energia por menores e com maior capacidade de processamento (Processo-SEI nº 00094.001059/2020-75); e a redução de servidores de rede com a tecnologia de Hiperconvergência (Processo-SEI nº 00094.000366/2018-14).

Tecnologia da informação e outsourcing

Nesse aspecto, com o interesse de otimizar a aplicação de recursos públicos, foi estabelecida a meta de redução do quantitativo de páginas impressas por usuário do serviço de outsourcing de impressão, cuja ação principal de pautava na redução do quantitativo de páginas impressas do contrato de outsourcing de impressão, destaca o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS).