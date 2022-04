PM é preso por matar dois frentistas após carona no interior da Bahia

Foto: Acorda Cidade

Um policial militar foi preso por matar dois frentistas a tiros após pegar uma carona com os homens na cidade de Conceição do Coité, a 218 km de Salvador. A informação foi divulgada pelo g1 Bahia nesta segunda-feira (19).

O crime aconteceu na última quinta-feira (14). Uma das vítimas tinha sobrevivido ao ataque e estava internada em um hospital da cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km da capital baiana, mas acabou falecendo no domingo (18).

Segundo informações passadas ao g1 Bahia pela Polícia Civil, os dois frentistas trabalhavam no mesmo posto de combustíveis e estavam bebendo juntos em um bar, cerca de duas horas antes de darem carona ao suspeito. Não há informações sobre o que teria motivado o crime.

As vítima foram identificadas como Manoel Pires Pereira, de 56 anos, e Maurício Alves, que não teve a idade divulgada.

Maurício morreu no local do ataque. Já Manoel foi levado para a Unidade Regional de Coité do Hospital Português, onde recebeu os primeiros atendimentos, e depois foi encaminhado para o Hospital Geral Cleriston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o policial militar estava de folga no momento do crime e foi detido em flagrante por uma guarnição da PM.

Após ser preso, o PM, que não teve o nome divulgado, foi levado para Delegacia de Serrinha e a prisão em flagrante foi convertida para prisão preventiva. Ele segue preso e à disposição da Justiça. O caso está sob investigação.

Leia mais sobre Bahia em iBahia.com e siga o portal no Google notícias.