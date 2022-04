Pneu estoura e motorista fica ferido em acidente na Federação

Foto: Reprodução/TV Bahia

O motorista de um carro ficou ferido, na manhã desta quinta-feira (07), depois de um acidente causado pelo estouro de um pneu na altura da Praça Lord Crachrane, na Federação. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), outros dois veículos se envolveram na colisão por volta das 06h20. Isso porque a vítima perdeu o controle da direção do automóvel com o susto e bateu nos carros que passavam pelo local e estavam estacionados à direita da via.

O motorista foi socorrido para um hospital da capital baiana, de nome não revelado. Um guincho foi acionado para a retirada dos carros. O trânsito não foi afetado na região.

