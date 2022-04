Pode não dar praia: Frente fria provoca chuva em Salvador a partir do fim de semana

Foto: Reprodução

Um boletim divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) alerta para previsão de chuva na capital baiana entre este sábado (16) e a próxima quinta-feira (21), que é feriado de Tiradentes, por causa de uma frente fria vinda da região Sudeste do país.

Com o mau tempo, segundo a Codesal, há possibilidade de acumulados de chuvas expressivos e rajadas de vento. Em consequência disso, há risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

Durante esse período, segundo o órgão, o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) “estará em alerta e apto para atender às demandas solicitadas pela população da capital baiana”.

A tendência é de que as chuvas continuem até a próxima sexta-feira (22), reduzindo gradativamente de intensidade até o outro fim de semana.

Já nesta quinta (14) e sexta-feira (15), a previsão em Salvador é de céu claro a parcialmente nublado com pouca chance de chuva.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no site do órgão. link http://www.codesal.salvador.ba.gov.br/index.php/boletins

Fique atento

A Defesa Civil de Salvador emite alertas por SMS para que a população não seja pega de surpresa. Envie um SMS com o número do seu CEP para 40199 e receba os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.

Leia mais sobre Salvador no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias