Poderosa! Scheila Carvalho toca e dança muito em cima em palco com Tony Salles; veja vídeo

É claro que Scheila Carvalho marcaria presença no 1º dia do CarnaSal! Acompanhando o maridão, Tony Salles, comandante do Parangolé – uma das atrações do evento -, a ex-Tchan dançou e tocou muita percussão em cima do “pranchão”.

Todo o swing e gingado de Sheilinha animou os fãs que desceram em peso para o Wet nesta quinta-feira (21). Teve momentos que a dançarina arrancou gritos da plateia por sua alta empolgação, principalmente no momento em que Tony cantou a música do Carnaval 2019 no iBahia, “Ela Não Quer Guerra Com Ninguém”. Assista ao vídeo abaixo:

Scheila Carvalho toca e dança em trio do maridão, Tony Salles pic.twitter.com/62OW7mQhot — iBahia (@iBahia) April 22, 2022

Pouco antes de subir ao palco, Tony conversou com a repórter do iBahia, Mayra Lopes, e dividiu sua ansiedade acerca do evento.

“Eu tô feliz demais, grato a Deus por tudo, né? Eu acho que essa sensação, de agora que é a maior da gente, é de gratidão. Porque saber que a gente saiu da pandemia e entender que de fato saímos da pandemia, é algo muito especial. E a gente que viveu – muita gente sabe disso assim, muita gente perdeu entes queridos e tal nessa pandemia-, sabe o quanto foi difícil esse momento. Então, o momento agora é de gratidão, agradecer, eu acho que as pessoas que tão aqui hoje tão com essa sensação de gratidão, eu assim, eu tô assim. Vou cantar hoje com essa sensação de gratidão. Eu acho que é viver, se entregar mesmo aos momentos, as pessoas precisam dos eventos de volta. Fico feliz de ver o Carnasal acontecendo. A chuva deu uma trégua, isso é maravilhoso demais, eu tô muito feliz.”, disse ele.

