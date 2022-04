Poetas Sabino Romariz e Ângelo Monteiro são destaques na FliPenedo

Autores penedenses são homenageados na 1ª Festa Literária de Penedo

Decom PMP

A abertura oficial da 1ª Festa Literária de Penedo (FliPenedo) foi marcada por homenagens aos poetas Sabino Romariz e Ângelo Monteiro.

A solenidade realizada na noite desta quinta, 28, no Theatro Sete de Setembro foi aberta com discurso das autoridades que destacaram a importância do evento criado na gestão do Prefeito Ronaldo Lopes, com apoio do Governo de Alagoas e instituições culturais.

Poemas dos dois autores nascidos em Penedo.foram interpretados por Chico de Assis e José Inácio Vieira de Melo, declamação que antecedeu a palestra da escritora, professora e crítica literária Vera Romariz, neta de Sabino Romariz.

“Nós temos um rico calendário cultural e estamos agora lançando mais uma semente, com a 1ª Festa Literária de Penedo”, afirma Ronaldo Lopes, falando do planejamento para ampliar a FliPenedo e apoiar a realização de eventos que incentivam as artes e aquecem a economia do município.

A noite de abertura foi encerrada com show do cantor alagoano Rodrigo Avelino no palco instalado no Largo da Igreja São Gonçalo, espaço onde a Tenda Literária expõe livros que estão à venda, com títulos para todos os públicos.

A programação completa da FliPenedo pode ser conferida aqui.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte