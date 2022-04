Poetas soltam o verso no Sarau da Festa Literária de Penedo

Encontro ente artistas e público na 1ª Festa Literária de Penedo

Entre o primeiro teatro construído em Alagoas e o Mercado Público Municipal, poetas e público interpretaram poemas e outros estilos durante o sarau da 1ª Festa Literária de Penedo.

As manifestações artísticas interpretadas com talento e alma ecoaram no Centro Histórico na noite dessa sexta-feira, 29, programa cultural recheado de poesias, leituras e música criado no governo Ronaldo Lopes.

Para a atriz Daniela Cattívaz, o sarau tem característica de liberdade. “O encontro de hoje mostra que a poesia não é apenas para pessoas selecionadas. A poesia é pra todos”, disse a penedense que ganhou, em 2013. o concurso de poesia da Academia de Penedense de Letras, com a “Vontade da Poesia.

Ao lado do ator e produtor Chico de Assis, Daniela declamou, cantou e tocou pandeiro, convidados outros artistas e o público a participar.

A atriz nascida em Penedo reside atualmente em Maceió e atuou na Sala de Criatividade para professores da rede pública no sábado, 23, também ao lado de Chico de Assis, um dos articuladores da FliPenedo.

Sarau literário é uma iniciativa popular, promovida por pessoas que apreciam a literatura e a poesia.

“Aqui a poesia é tirada do livro e recitada para o povo e você vê a necessidade das pessoas ouvirem a poesia. Ela é forte e cada vez mais presente na vida da gente”, explica Chico de Assis.

“O sarau foi um dos momentos mais esperados para mim e recitar um poema foi um momento de grande felicidade”, disse a escritora Bruna Gomes.

A FliPenedo será concluída logo mais à noite, com a entrega da Comenda Barão de Penedo ao escritor Antônio Gomes e o historiador Ricardo Cravo Albin, no Theatro Sete de Setembro.

Após a cerimônia, a Prefeitura de Penedo promove shows musicais no palco do largo da Igreja São Gonçalo, mesmo local da tenda literária onde livros de autores penedenses foram lançados e espaço de apresentações culturais.

Texto Fagner Horonato, com edição de Fernando Vinícius/Decom PMP

Fotos Fagner Honorato e Deywisson Duarte