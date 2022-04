Polícia abre inquérito para investigar responsabilidade no acidente de Rodrigo Mussi

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito policial para investigar o acidente sofrido pelo ex-BBB Rodrigo Mussi na madrugada da última quinta-feira (31). As informações são do g1.

As investigações irão apurar as causas e eventuais responsabilidades depois da colisão que deixou o gerente comercial em estado grave. O caso foi previamente registrado como lesão culposa na direção do veículo automotor, o termo culposo atribui que não existiu intenção no acidente.

Ainda de acordo com a reportagem, o motorista de aplicativo será ouvido pelo 51º Distrito Policial (DP), de Rio Pequeno, em São Paulo.



Estado de saúde

O ex-BBB Rodrigo Mussi apresentou uma “melhora significativa” no último domingo (3), segundo nota oficial divulgada pelas redes sociais do influenciador.

Internado desde que sofreu um acidente de carro no último dia 31 de março, o gerente comercial passou por duas cirurgias e permanece na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

“Rodrigo Mussi teve uma melhora significativa nessas últimas 24 horas, progredindo em sua recuperação e reagindo muito bem! Sabemos que você é forte Rodrigo! A família está comemorando e muito feliz com a notícia!”, diz a nota.

