Polícia Civil investiga agressão entre vereadores de Acajutiba

A Polícia Civil está investigando a agressão entre os vereadores José Edson Dias (MDB) e Reginaldo Neres (PSD) durante uma sessão realizada na noite de quarta-feira (7) na Câmara Municipal de Acajutiba, cidade que fica a cerca de 185 km de Salvador. De acordo com informações do G1 Bahia, a assessoria jurídica da Câmara Municipal informou que a eleição obedeceu todas as normas legais, e que apenas uma chapa foi registrada dentro do prazo.

A mesa diretora registrou boletim de ocorrência e a Polícia Civil já fez a perícia. O inquérito do caso está em andamento e, quando for concluído, será encaminhado ao Ministério Público da Bahia (MP-BA), que avaliará se oferece denúncia.

Confusão

Tudo começou porque o presidente da Câmara Municipal, Reginaldo Neres, anunciou que iria fazer a eleição da mesa diretora apenas com membros da única chapa apresentada até o horário estipulado pelo Diário Oficial. A chapa era a mesma do presidente.

A partir dessa decisão, o vereador José Edson Dias foi até o plenário, pegou documentos, rasgou e acabou desferindo tapas contra o presidente da Câmara, que revidou e o empurrou. Em nota, o vereador acusado da agressão contou que desde o dia 27 de outubro de 2021 consta a presença das duas chapas para concorrer à presidência da Câmara e que vendo que a disputa estava perdida, o presidente da casa não colocou em votação. Ainda segundo o Edson, ele exigiu o cumprimento do regime interno e a disputa da eleição. Mas, Reginaldo fez a votação da Mesa Diretora apenas com a chapa dele e não colocou a concorrente em disputa.

O que diz a Câmara de Vereadores?

A Câmara de Vereadores Acajutiba informou ao G1 Bahia que a sessão Legislativa cumpriu todas as regras e que houve publicação de edital de convocação no diário oficial eletrônico da Câmara, além de ter sido afixado no Mural da Transparência. De acordo com a Câmara, iniciado o prazo de inscrição das chapas, houve apenas uma inscrição, chapa 1 composta pelos seguintes vereadores: presidente – Reginaldo Rodrigues Neres; vice-presidente – Anselmo Oliveira; 1) secretário João Neto; 2) secretário Alberto Soares.

Com isso, foi certificado o registro de apenas uma chapa. A Câmara afirmou que iniciada a sessão, dois vereadores votaram a favor da Chapa 1, e quando o terceiro iria votar, houve a interrupção por parte do Vereador José Edson, que cobrou a suposta violação da publicação do edital. A casa afirmou ainda que os vereadores José Edson e Silvio dos Santos passaram a agredir o Presidente da Câmara e destruir microfones, mesas e cadeiras. A Polícia Militar foi acionada e separou a briga. Além disso, a casa vai avaliar a abertura de Comissão Processante por causa da quebra de decoro parlamentar e dano ao patrimônio público.

