Polícia cumpre mandado de prisão por roubo de loja e encontra dupla com armas e drogas

Foto: Divulgação/PC



Um homem e uma mulher foram flagrados com armas e drogas nesta terça-feira (19), no momento em que a Polícia Civil cumpria um mandado de prisão por outro crime, no bairro de São Caetano, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a dupla estava em uma casa com o material, quando investigadores da 4ª Delegacia Territorial (DT) de São Caetano chegaram.

Os policiais civis estavam em busca da mulher, que é suspeita de participar de um assalto a uma loja de cosméticos no mesmo bairro, mas acabaram flagrando a dupla.

Com os dois, segundo a PC, foram apreendidos porções de crack, uma balança e uma pistola calibres 9 mm e uma pistola .380 – ambas com numeração suprimida.

Com o flagrante, além do cumprimento do mandado da suspeita, os dois ainda foram autuados por tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Foto: Divulgação/PC

Conforme a polícia, as drogas e armas serão submetidas à perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Salvador. Já a dupla está à disposição do Poder Judiciário.

