Polícia encontra dez quilos de cocaína enterrados em matagal próximo a Ceasa

Cerca de dez quilos de cocaína foram encontrados por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico na tarde desta segunda-feira (11). Um suspeito foi conduzido para a delegacia. A apreensão foi feita após a polícia receber denúncias de homens armados em uma região da BA-526, próxima Centro de Abastecimento da Bahia (Ceasa).

Segundo a PM, as informações indicavam a presença de um grupo com cerca de 20 homens armados na localidade conhecida como ‘Casinhas’, na rodovia Cia Aeroporto. Os policiais montaram um cerco no local, e os suspeitos, aos perceberem a presença das guarnições, correram para uma área de mata fechada.