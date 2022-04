Polícia Federal realiza operação contra o tráfico internacional de drogas na Bahia

Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (1º), uma operação contra o tráfico internacional de drogas em Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas e 4 municípios de São Paulo (Sorocaba, Salto, Santos e São Vicente). De acordo com a corporação, a ‘Operação Descontaminação’ cumpre 12 mandados de busca e apreensão;e 8 mandados de prisão preventiva. Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias tituladas por nove investigados.

A organização criminosa utilizava o Porto de Salvador/BA para enviar cocaína para a Europa em contêineres. A prática era realizada por funcionários do local. Desde o começo das investigações, iniciadas em setembro de 2019, em conjunto com a Receita Federal, foram realizadas seis apreensões de cocaína no Brasil e no exterior, totalizando cerca de 3,5 toneladas da droga, precisamente 3.591 quilos.

A última apreensão ocorreu na noite do dia 19 de setembro de 2021, quando um funcionário do Terminal de Contêineres – TECON Salvador/BA e outros dois funcionários de empresas terceirizadas foram presos em flagrante por policiais federais quando inseriam 165 quilos de cocaína num contêiner que seria destinado à Europa.

As ações de hoje estão sendo realizadas com apoio da Polícia Militar da Bahia. Drogas, armas e dinheiro já foram apreendidos. Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico internacional de entorpecentes (art. 33 e 40, I da lei 11.343/2006, bem como art. 2º, §4º, III e V da Lei 12.850/2013 (Lei de organização criminosa)