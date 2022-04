Polícia Federal realiza operação de combate ao tráfico interestadual de drogas

Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal realiza, na manhã desta terça-feira (12), a ‘Operação Incógnito’ de combate ao tráfico interestadual de drogas. De acordo com informações da corporação, o objetivo principal é desarticular uma quadrilha especializada que distribuía drogas para todo o Nordeste. Tudo começou, no mês de março de 2020, quando dois caminhões utilizados pelo grupo foram apreendidos – um em Feira de Santana/BA e o outro em Luís Eduardo Magalhães/BA.

Em ambos veículos, foram encontrados uma grande quantidade de drogas – o primeiro com 600 Kg de cocaína e o segundo transportando 500 kg da mesma droga. As investigações caminham no sentido de se apurar a origem e o destino final da cocaína comercializada pela quadrilha.

Foram cumpridos, até a última atualização desta reportagem, 05 mandados de busca e apreensão e 08 mandados de prisão preventiva em Salvador/BA, Luís Eduardo Magalhães/BA, Recife/PE, Goiânia/GO e Aparecida de Goiânia/GO. Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico interestadual de entorpecentes (art. 33, 35 e 40, I da lei 11.343/2006).

A ação contou com o apoio da Polícia Militar da Bahia (Companhia Independente de Policiamento Especializado da Bahia – Cipe Cerrado) e da Polícia Militar de Goiás (Comando de Policiamento da Capital – CPC – PM/GO).

