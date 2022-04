Polícia prende suspeito de comandar tráfico de drogas em Lauro de Freitas

A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira (31) um homem suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Os policiais passavam pela rua Queira Deus, no bairro de Portão, quando avistaram um grupo armado, realizando o tráfico de drogas. Segundo a PM, os homens atiraram contra as guarnições, houve confronto e depois fuga, mas o suspeito considerado gerente do tráfico foi alcançado.