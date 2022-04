Polícia prende suspeito de liderar tráfico no IAPI, em Salvador

Foto: Polícia Civil/Divulgação A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (7), o suspeito de oito homicídios e de comandar o tráfico de drogas no bairro do IAPI, em Salvador. O homem foi preso pelo Núcleo de Inteligência (NI) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no município de Salinas da Margarida, no recôncavo baiano.

Segundo a polícia, os ataques liderados pelo suspeito têm como motivação a disputa territorial pela venda de drogas com grupos rivais, o que gerou mortes violentas na região do IAPI no começo do ano.

Além de responder por homicídios, o suspeito também responde por tráfico de drogas. Ao perceber a presença dos policiais do NI/DHPP o acusado tentou fugir e foi alcançado em um manguezal. Ele teve o mandado de prisão cumprido em seguida.

Nesta quinta-feira (7), as equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) e Grupo de Capturas (GCAP/DHPP) cumpriram mandados de busca e apreensão no bairro do IAPI, em imóveis ligados ao grupo.