Polícia prende suspeitos de esfaquearem Gabriel Luiz, jornalista da TV Globo

A Polícia Civil do Distrito Federal informou que prendeu os dois suspeitos de esfaquearem o repórter da TV Globo, Gabriel Luiz, nesta sexta-feira (15). Ainda de acordo com informações do delegado Petter Fischer Ranquetat, o ataque foi uma tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte.

Ainda segundo o delegado, os dois presos teriam roubado R$250 da carteira do jornalista antes de fugir. Os suspeitos também contaram ter se tratado de uma tentativa de assalto.

Segundo informações da Polícia Civil, o primeiro suspeito possui 17 anos e foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). O segundo suspeito tem 19 anos e foi preso em uma praça na região onde está localizada a Delegacia que investiga o ataque.

