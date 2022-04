Policiais descobrem comércio de drogas em loja de açaí em Lauro de Freitas

Foto: Divulgação SSP



Foi descoberto um comércio de drogas em uma loja de açaí na tarde da última quinta-feira (14), em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. Equipes da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas), foram responsáveis pela descoberta.

Os policiais militares faziam uma ronda no local quando dois homens tentaram fugir em uma motocicleta. Com eles foi encontrada uma porção de maconha, segundo a dupla, a droga havia sido comprada em uma loja de açaí na Avenida Priscila Dutra.

No local, um outro homem foi flagrado com haxixe e revelou ter comprado no mesmo estabelecimento. O proprietário da loja de açaí e os “clientes” foram conduzidos para a 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas.

