Policial é preso suspeito de sequestrar, torturar e manter namorada influencer em cárcere

Foto: Reprodução/Redes sociais

Um policial rodoviário estadual foi preso na quarta-feira (20) suspeito de sequestrar, torturar e manter em cárcere privado a namorada, que é influenciadora digital, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia.

De acordo com informações do portal g1 Bahia, o crime aconteceu no último domingo (17) e teria sido motivado por ciúme. A vítima contou para a polícia que o policial a manteve presa com ele por mais de oito horas, sob ameaça de morte.

Segundo as informações, a vítima só foi socorrida depois que conseguiu fugir durante a madrugada e procurou a delegacia da cidade, onde registrou a ocorrência.

O policial rodoviário estadual foi identificado como Lucas de Santana Ribeiro. Já a vítima é Estpefane Santos Souza, de 23 anos. Ela também contou em depoimento que vivia um relacionamento conturbado com o suspeito há cerca de 3 anos.

Foto: Arquivo pessoal

Em nota divulgada nesta quinta-feira (21), a Polícia Militar informou que o homem foi preso na localidade conhecida como Loteamento São Paulo, também em Santo Antônio de Jesus.

Após a prisão, ainda de acordo com o comunicado, Lucas de Santana Ribeiro foi encaminhado para Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, onde permanece custodiado na Coordenadoria de Custódia Provisória (CCP).

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Foto: Arquivo pessoal

