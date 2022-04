População de São Luis do Quitunde relata troca de tiros durante a madrugada; veja!

A população da cidade de Sâo Luís do Quitunde, na região Norte de Alagoas, está assustada com a onda de criminalidade que tem tomado conta da região. Nas redes sociais e em aplicativos de trocas de mensagem moradores de diversas partes da cidade relatam medo de sair de casa. Áudios, que estão sendo compartilhados, alertam…

A população da cidade de Sâo Luís do Quitunde, na região Norte de Alagoas, está assustada com a onda de criminalidade que tem tomado conta da região. Nas redes sociais e em aplicativos de trocas de mensagem moradores de diversas partes da cidade relatam medo de sair de casa.

Reprodução

Áudios, que estão sendo compartilhados, alertam para que as pessoas não saiam de casa. Em vídeos gravados durante o final de semana, os moradores registraram, assustados, o barulho de tiros sendo disparados na parte alta da cidade.

Segundo o que é explicado, há pelo menos um mês o município vem registrando uma série de crimes violentos. O último deles aconteceu na noite de quinta-feira (14), quando um jovem identificado como Alanderson Rocha, conhecido como Alan, morreu após ser perseguido por um veículo preto e atingido por disparos de arma de fogo na localidade conhecida como Alto do Cristo Redentor.

O Alagoas24Horas registrou alguns desses crimes e em contato com a Segurança Pública do Estado foi informado que a Polícia Civil e Militar estão com reforço de pessoal para trabalho de saturação em busca dos autores dos crimes recentes, além de contarem com o trabalho de inteligência para identificação dos chefes da criminalidade da região.