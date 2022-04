Por causa da chuva, show de Ferrugem em Salvador é adiado; saiba detalhes

O evento “Prainha do Ferrugem”, que seria realizado no sábado (2), foi adiado por conta das fortes chuvas na capital baiana. O show de Ferrugem e da banda CBX Samba Club será realizado no dia 3 de dezembro, no Pipa Beach Club, na Praia do Flamengo, em Salvador.

O motivo na distância entre a antiga data e a nova, é o fechamento do local para uma reforma que deve durar até novembro.

As compras de ingressos feitas pelo site Bora Tickets serão canceladas automaticamente em até 72 horas. Vale lembrar que o prazo para cancelamento não comtempla o crédito na fatura do cartão utilizado, que pode levar até 60 dias a depender da data de fechamento da fatura.