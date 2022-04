Por causa das fortes chuvas no RJ, Tadeu Schimdt apresenta BBB em predio do Globonews

As fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (1) também impactaram o BBB 22. Tadeu Schimdt apresentará o BBB22 hoje do prédio da GloboNews, em estúdio improvisado. A informação foi divulgada inicialmente pelo site TV Pop. O apresentador também falou sobre o assunto no programa, mas sem dar detalhes.

O apresentador apresentou dificuldades para se locomover e ficou ilhado em meio ao trânsito. Ele avisou à produção que não conseguiria chegar a tempo.

A capital fluminense está em estado de alerta desde o começo da noite. A prefeitura divulgou que as fortes chuvas trouxeram consideráveis danos, ao ponto das equipes dos órgãos públicos não terem capacidade de responder aos chamados de ocorrências em tempo ágil.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.