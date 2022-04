por que contratar um para seu negócio?

Então, sabe quando você precisa encontrar uma informação e não acha? Ou quando precisa lançar tudo em planilhas de Excel, montar fórmulas e digitar linha por linha? Pois, essa é a realidade de muitas empresas atualmente. Portanto, continue esta leitura para saber como mudá-la.

Muitas informações e burocracias em lugares diferentes.

É exatamente isso o que acontece no setor administrativo de muitas empresas. Principalmente quando falamos de microempresas e empresas familiares. Afinal, é uma planilha de Excel para gastos, para pagamentos, para controle de pessoal.

No entanto, na hora de salvar, os arquivos podem corromper. Além disso, podem ocorrer outros problemas, como: conversão para outro formato, computador lento. E pior, se não tiver um dispositivo como o pendrive, não há como outras pessoas terem acesso. Sendo assim, é certeza de perda de negócios.

Então, ninguém quer passar por isso, mas quem já passou sabe o quanto é desesperador manter informações importantes em máquinas fixas.

Como mudar esta realidade? Conheça o software de gestão empresarial

Enfim, nem sempre é possível alterar estes processos. No entanto, por outro lado, no cotidiano burocrático, é preciso fazer muitos relatórios, planilhas e afins. Dessa forma, é mais fácil para se extrair dados que conduziram a administração da empresa.

Porém, há uma maneira de concentrar todas estas informações, de forma simples e direta, trazendo as informações buscadas. Então, isso ocorre por meio dos softwares de gestão empresarial.

Dessa maneira, todo o processo da empresa pode ser feito de maneira mais simples. Por exemplo, ao invés de criar uma planilha para conferência do estoque, é mais fácil lançar diretamente no sistema, tudo o que se relaciona e empresa. Nesta situação, temos duas economias: a de tempo e a de pessoal.

O que é um software empresarial?

Então, é um sistema produzido diretamente para cada ramo de empresa. Aliás, o seu objetivo é atender todos os setores, concentrando as informações em um único lugar. Dessa forma, facilita o acesso e a extração de informações quando necessário.

Outra vantagem deste software, é a possibilidade de obter acesso a estas informações remotamente, de qualquer lugar. Para isso, basta ter um dispositivo com acesso à internet.

Aliás, são muitas as vantagens que implicam diretamente na necessidade de se informatizar as empresas. Sendo assim, confira algumas:

Relatórios personalizados;

Concentração de dados;

Indicadores;

Menos papelada;

Facilidade de aprendizado;

Menos risco de erros.

Como escolher um software de gestão empresarial para minha empresa?

Esta resposta vai depender de alguns fatores, como ticket disponível de investimento, onde há um custo de implantação, além de mensalidade e suporte técnico.

Assim como, dependerá do ramo de atuação. Pois, há empresas que se especializam em ramos específicos. Assim como, há algumas que criam o software de acordo com a necessidade do cliente.

Por fim, o porte da empresa. Ou seja, alguns softwares limitam o atendimento vinculado.

O ideal é que o processo de escolha do software seja feito pacientemente, estudando todas as possibilidades e necessidades da empresa, com o que é oferecido pelo sistema.

Segue algumas opções disponíveis no mercado para nortear sua busca:

Totvs;

Linx;

Sap;

Senior;

Asaas;

Agendor;

Pipedrive;

Trello.

Agora, confira algumas delas e veja qual se identifica mais com o ramo da sua empresa. Em resumo, gestão de uma empresa exige diversas competências. Por isso, ter uma ferramenta que facilite e torne mais prático estes processos é fundamental para a qualidade do serviço ofertado.

Agendor

Este sistema visa o relacionamento com o cliente, com uma gestão de CRM. Além disso, acompanha as interações entre o cliente e os vendedores. Para isso, fornece uma assistente virtual, sinalizando as etapas do funil de vendas.

Pipedrive

CRM de gestão que armazena informações do cliente de forma centralizada. Portanto, mantém histórico de contatos e dados pessoais, como telefone, e-mail e chat.

Asaas

Software de gestão de pagamentos que permite a emissão e o controle das cobranças. Pelo sistema é possível gerar boletos, enviar cobranças, receber por cartões de crédito, vendas recorrentes e mensalidades.

Trello

Plataforma fundamentada na metodologia Kanban para visualizar os fluxos de trabalho. Então, é possível acompanhar as métricas, delegar responsabilidades, definir cronogramas e enviar notificações.

Tiny

Erp de gestão que padroniza os processos dentro das empresas. Pode ser utilizada no comércio, e-commerce, indústrias e vendas de serviços. Para isso, padroniza as rotinas diárias das empresas, com tudo o que é essencial reunido em um único lugar. Além disso, este sistema ainda permite a gestão financeira, dos produtos e outros recursos.