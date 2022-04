por que o consignado do programa ainda não está valendo

Quem faz parte do Auxílio Brasil e planeja solicitar o empréstimo consignado dentro do sistema do programa, ainda precisa esperar mais um pouco. Segundo informações do próprio Ministério da Cidadania, até o início desta terça-feira (26), esta não é uma possibilidade que está disponível para este público e não há uma data exata para que aconteça.

O Governo Federal anunciou há pouco mais de um mês, a criação do empréstimo consignado para os cidadãos que fazem parte do Auxílio Brasil. A ideia é que os beneficiários do programa possam pedir o crédito, e tenham que pagá-lo através de descontos nos próprios pagamentos oficiais do projeto.

É, portanto, um sistema muito semelhante ao que acontece com os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O cidadão passa a solicitar um crédito, e faz os pagamentos por meio de descontos mensais na aposentadoria até que a dívida esteja completamente sanada. O sistema existe há alguns anos na autarquia.

Mas ao contrário do que acontece no INSS, o consignado para os usuários do Auxílio Brasil ainda não pode ser realizado. Embora a possibilidade já tenha sido confirmada pelo Governo Federal, o fato é que na prática, o crédito ainda necessita de uma regulamentação por parte do Ministério da Cidadania, pasta responsável pelo programa.

Existia uma expectativa de que o Palácio do Planalto pudesse concluir o sistema ainda na última semana, mas isso não aconteceu. Agora, toda a expectativa gira em torno do lançamento oficial nesta semana. Entretanto, vale sempre lembrar que o Ministério da Cidadania não apontou nenhuma data de fato.

Outra opção

Os cidadãos que fazem parte do Auxílio Brasil ainda não podem solicitar o consignado do programa. No entanto, eles possuem outras opções de crédito neste momento. Segundo o Governo, eles podem pegar o empréstimo do aplicativo Caixa Tem.

A modalidade já está disponível no app oficial e vale também para quem faz parte do Auxílio Brasil. Neste caso, vale lembrar, a única exigência é ser um empreendedor. Não é necessário ser um grande empresário, mas alguém que possui algum tipo de empreendimento.

Além disso, é importante ressaltar que o crédito do Caixa Tem não possui um sistema consignado. Dessa forma, o cidadão pode solicitar o benefício, mas não pagará por meio de descontos, e sim de repasses concretos.

O Auxílio Brasil

Mesmo com o atraso no sistema do crédito consignado, os pagamentos do Auxílio Brasil seguem normalmente durante esta semana. Nesta terça-feira (26), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 7.

E até o final desta semana, outros grupos poderão pegar a quantia. Veja no calendário abaixo:

Quarta-feira (27) – Pessoas com o NIS final 8

Quinta-feira (28) – Pessoas com o NIS final 9

Sexta-feira (29) – Pessoas com o NIS final 0

O Auxílio Brasil, da maneira como foi desenhado em abril, atende pouco mais de 18,06 milhões de pessoas. O Ministério da Cidadania explica que ninguém está recebendo menos do que os R$ 400 mínimos exigidos em lei. Nesta semana, o Congresso Nacional deverá começar as discussões em torno da Medida Provisória (MP) que dá vida ao projeto.