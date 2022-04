Por que o leite e seus derivados estão subindo de preço?

O custo para a produção do leite e derivados vem aumentando muito nos últimos meses, fazendo com que os pecuaristas venham a investir ainda menos no setor. Essa alta vem sendo motivada por uma elevação do custo da produção e também pela falta de investimento que está acontecendo ao longo dos últimos meses.

Dessa forma, com o encarecimento dos alimentos as reclamações dos consumidores nas redes sociais vem só aumentando. Um exemplo para retratar essa situação é o leite longa vida, que é vendido em caixinha, além de queijos que subiram 15% nos últimos 12 meses, até mais do que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

A maior alta dos derivados ficou por parte do requeijão, que subiu mais de 20%. Em seguida aparece os iogurtes e bebidas lácteas que tiveram um aumento de 18%. Os índices de fato estão muito maiores do que a inflação acumulada dos últimos 12 meses, fechando em 11%.

Entenda por que a produção de leite e derivados ficou mais cara

A recente produção que ficou mais cara têm referência na alta do preço dos grãos, usadas mais precisamente na ração de vacas, fertilizantes que estão mais caros, energia elétrica mais cara, encarecimento do combustível, períodos entre clima seco e chuvas intensas, o que acaba piorando a qualidade dos grãos e pasto.

De acordo com os dados mais recentes que foram fechados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, do mês de março, o custo operacional efetivo da pecuária leiteira acabou registrando uma elevação de 0,76% do mês de fevereiro, o que mostra que ficou ainda mais caro produzir leite.

Ao longo de 2022, os custos de produção já registram uma alta de 2,39%, o que também acaba encarecendo o preço final ao consumidor. Outro motivo que acabou motivando o encarecimento da produção é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, principais responsáveis pela exportação de fertilizantes ao Brasil, ficando incerto e custando ainda mais.

Fertilizantes são fundamentais

A utilização de fertilizantes é fundamental para o trato de pasto e também para o desenvolvimento de qualquer cultura, de modo que afeta diretamente a alternativa de alimentação do rebanho, pois a ração é feita a partir de grãos.

Os cereais representam a parte mais importante para um produtor, pois cerca de 40% do custo operacional das leiteiras brasileiras são para ração, sendo até fácil deduzir que houve uma alta substancial diretamente no preço dos insumos, um fator que acaba pressionando muito a atividade.

Além da produção de leite, a produção de grãos também é afetada diretamente por conta da guerra. A Ucrânia é a líder mundial na produção de milho, além da Rússia que também tem um grande destaque na produção de trigo, sendo a maior produtora e ao lado da Ucrânia, que é a quinta maior produtora. Até mesmo a semente forrageira, que é usada para plantar o pasto, também foi outro produto que acabou encarecendo ao longo dos últimos meses.