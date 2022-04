por que o valor do benefício diminuiu no mês de abril?

No último mês de fevereiro, o Governo Federal pagou R$ 52 de vale-gás nacional para pouco mais de 5 milhões de pessoas. Dois meses depois, os repasses do programa retornaram com um valor diferente. Agora, segundo informações do próprio Ministério da Cidadania, o patamar de liberações é de R$ 51 por conta.

Não há diferenciação. Ao contrário do que acontece com o Auxílio Brasil, o vale-gás nacional não paga valores diferentes para os cidadãos. Isso quer dizer, portanto, que todos os usuários do programa recebem os mesmos R$ 51 agora em abril. Todos eles terão uma queda nos patamares que são depositados em suas contas.

Mas afinal de contas, por que a diminuição do valor aconteceu? Segundo informações oficiais, o vale-gás se baseia sempre pelo preço médio do botijão de gás no Brasil. A ideia é que o Governo Federal tenha a obrigação de pagar sempre ao menos a metade do patamar. Dessa forma, um dado acaba influenciando o outro.

Caso o preço médio do botijão de gás no Brasil seja de R$ 100, por exemplo, o Governo Federal precisa repassar ao menos R$ 50 para a população que faz parte do vale-gás. Assim, se o preço do botijão cair, o vale-gás também cai. Por outro lado, se o patamar médio subir, então o vale-gás também subirá.

Para este mês de abril, o preço médio do botijão de gás caiu para a casa dos R$ 102. Assim, cada cidadão que faz parte do vale-gás nacional receberá R$ 51. Os pagamentos, aliás, já estão sendo depositados nas contas dos cidadãos desde o último dia 14 de abril, sempre respeitando o final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada um.

Promessas do Governo

A queda de R$ 1 pode não parecer muito forte em um primeiro momento. No entanto, o fato é que a decisão acabou frustrando muita gente que esperava por uma elevação dos patamares de pagamentos do vale-gás neste momento.

Analistas econômicos eram unânimes em acreditar que o preço médio do botijão de 13kg subiria neste mês de abril. Como consequência, o valor do vale-gás nacional também se elevaria um pouco mais em relação ao que se viu em fevereiro.

Vale lembrar que o Governo Federal não chegou a prometer em nenhum momento que o valor do vale-gás nacional subiria. Desde o início dos repasses, membros do Planalto disseram apenas que respeitariam os dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Usuários do vale-gás nacional

Outro ponto que chama atenção no vale-gás nacional deste mês de abril é a quantidade de beneficiários do programa. Pela primeira vez desde o início das liberações do benefício, o número de usuários do projeto caiu entre dois pagamentos.

Segundo informações do próprio Ministério da Cidadania, pouco menos de 200 mil pessoas tiveram o benefício cancelado entre os meses fevereiro e abril deste ano. A pasta afirma que os motivos das exclusões são variados.

O cidadão que deseja confirmar se está entre os excluídos, precisa verificar o dado através do app oficial do próprio Auxílio Brasil. O dispositivo está disponível para download. Por lá, o indivíduo pode confirmar todas as informações sobre a sua conta.