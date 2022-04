Posicionamento profissional no novo emprego: Dicas simples

Se você quer construir um bom posicionamento profissional no novo emprego, não pode deixar de ler as dicas que preparamos para você! 😉

Afinal, sabemos que um novo emprego exige muita dedicação devido às mudanças no ambiente de trabalho, no grupo de colegas, etc. Ao mesmo tempo, a imagem profissional entra em jogo, pois as pessoas levam muito em consideração a primeira impressão.

Por isso, desenvolvemos este conteúdo para ajudar você nessa tarefa de criar um bom posicionamento profissional. Acompanhe e saiba mais!

Dicas para um bom posicionamento profissional no novo emprego

Um bom posicionamento profissional no novo emprego exige uma série de ações e cuidados. O seu esforço deve ser posto nas suas relações, na sua imagem e, claro, na forma como você executa as suas tarefas cotidianas.

Afinal, a sua maneira de se portar, logo quando chega no novo emprego, pode criar uma imagem profunda sobre você.

Sendo assim, veja algumas dicas que podem ser bastante úteis:

1. Faça contato com os seus colegas novos

O primeiro passo é entrar em contato com as pessoas que irão compartilhar o dia a dia com você. Isso significa que é necessário se apresentar, conversar um pouquinho, etc. Esse tipo de postura mostra o quanto você está aberto ao crescimento que o trabalho em conjunto oferece.

Além disso, as pessoas irão “ver” você, quebrando aquele “gelo” inicial. Consequentemente, aqui se iniciam os laços entre você e os seus colegas.

Caso você chegue ao trabalho e diga apenas um “oi” geral, o seu posicionamento profissional no novo emprego pode ser um pouco, digamos, “apagado”.

2. Mostre proatividade e iniciativas

Seja proativo e demonstre ter iniciativa nas atividades cotidianas. Esse tipo de postura mostra o seu comprometimento para com as demandas da empresa.

Dê ideias, apareça, sugira algo, seja criativo. Tudo isso fará com que o seu posicionamento profissional no novo emprego seja cada vez melhor e mais valorizado.

3. Execute o que você prometeu

Faça o que você prometeu que faria. Manter a sua palavra é importantíssimo. Sem esse tipo cuidado, a sua imagem profissional pode ficar manchada e todo o seu trabalho de posicionamento vai por “água abaixo”.

Sendo assim, seja uma pessoa assertiva no que diz e faz. Se falou que sabe fazer algo, mostre. Se você se comprometeu com uma atividade específica, cumpra-a dentro do prazo estipulado.

4. Pergunte e ensine – os dois caminhos são ricos

Não tenha medo de perguntar. Porém, saiba fazer isso do jeito certo! Pergunte e anote as orientações, para não correr o risco de perguntar muitas vezes a mesma coisa.

Ao mesmo tempo, não tenha medo de ensinar as outras pessoas. Se você conhece alguns métodos mais eficientes, por que não passar adiante? Esse tipo de postura ajuda muito no posicionamento profissional no novo emprego.

5. Cuide dos seus comportamentos e da sua imagem

Cuide da forma como você fala, veste-se e arruma-se para o trabalho. Esse tipo de cuidado “estético” é tão importante quanto tudo o que apontamos neste conteúdo. Fique atento ao dress code da empresa e invista nisso. Assim o seu posicionamento profissional no novo emprego será mais efetivo.