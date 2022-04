posso receber mais do que R$ 400 em abril?

O Ministério da Cidadania segue afirmando que os pagamentos do Auxílio Brasil não podem ser menores do que R$ 400. De acordo com a pasta, este é o patamar mínimo. Independente de qualquer informação extra, o que ocorre é que todos os usuários devem receber ao menos o valor em questão na folha de liberações.

Porém, é possível receber mais do que isso? Segundo o Ministério da Cidadania, a resposta é sim. Por meio de uma nota técnica, a pasta explicou que os pagamentos do Auxílio Brasil só possuem um piso, mas não contam com um teto, ou seja, não há qualquer tipo de limite para os recebimentos do programa em questão.

É importante lembrar que o Auxílio Brasil é o resultado da soma de uma série de benefícios sociais. Cada cidadão que faz parte do projeto, possui uma soma própria. É justamente por isso que cada pessoa recebe um valor diferente. Assim, alguns cidadãos podem receber mais do que R$ 400.

Quando a soma de todos os benefícios do programa fica abaixo dos R$ 400, então o cidadão ganha o chamado Benefício Extraordinário. Assim, ele ganha um complemento, para que o valor chegue aos R$ 400. Esta ação impede que alguns usuários recebam menos do que o patamar mínimo exigido.

Quando a soma de todos os benefícios ganhos no programa passa dos R$ 400, o sistema não muda. O cidadão não ganha o Benefício Extraordinário e passa a receber o mesmo valor todos os meses. O Governo Federal explica, no entanto, que apenas uma minoria de usuários do programa conseguem receber mais do que os R$ 400.

Abril tem vale-gás

Importante salientar que neste mês de abril, o Governo Federal também retomará os pagamentos do seu vale-gás nacional. Isso quer dizer que algumas pessoas ganharão mais de R$ 400 em uma mesma conta.

Vale ressaltar que nós estamos falando de dois programas diferentes. Quem ganha os dois benefícios, na verdade está recebendo dois projetos na mesma conta. O cidadão pode consultar a divisão dos pagamentos por meio do app oficial do próprio Auxílio Brasil.

No último mês de fevereiro, o Governo fez os repasses do Auxílio Brasil para pouco mais de 17 milhões de pessoas. Desses, pouco mais de 5 milhões receberam o benefício do vale-gás nacional ao mesmo tempo.

Auxílio menor de R$ 400

De acordo com relatos, algumas pessoas que fazem parte do Auxílio Brasil afirmam ter recebido menos que R$ 400 no benefício nos últimos meses. Segundo o Ministério da Cidadania, essa não é uma possibilidade.

A pasta explica que quando isso ocorre, o cidadão precisa procurar pela outra parte do dinheiro em outras contas. Isso porque em alguns momentos, uma falha no sistema pode acabar enviando a quantia para locais diferentes.

Caso o cidadão não encontre a segunda parte do saldo, ele pode se dirigir até alguma agência da Caixa Econômica Federal e solicitar a um atendente que realize uma espécie de varredura na intenção de encontrar o dinheiro perdido.