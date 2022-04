É possível viabilizar uma poupança de modo orgânico, considerando a necessidade de realizar o mapeamento de sua situação financeira atual, bem como, analisando seus hábitos de rotina e as possíveis mudanças que você se disponibiliza a fazer dentro do seu planejamento.

Poupança: planejamento e direcionamento de hábitos de consumo

A mudança de hábitos de consumo pode ser um fator primordial para quem deseja viabilizar uma poupança, ainda que seja necessário considerar que o foco do planejamento não é monetário, e sim comportamental.

Foque nos seus hábitos de compra

Dessa maneira, é possível que você entre em um ciclo vicioso de autocobrança ao não conseguir direcionar valores fixos para a poupança. Além disso, quando você foca no seu comportamento você tende a adotar uma postura positiva em longo prazo; o que é primordial para que você tenha sucesso no seu fluxo financeiro pessoal em longo prazo.

Faça trocas importantes na sua rotina

Você pode realizar possíveis mudanças na sua rotina que não interfiram no seu estilo de vida. Por exemplo, você pode trocar o cartão de crédito tradicional por um cartão sem tarifas.

Visualize a economia de forma faseada

Dessa forma, você estará gerando economia sem abdicar do produto bancário. No entanto, dentro do seu fluxo financeiro pessoal para viabilizar uma poupança, é importante que você direcione os valores economizados para essa finalidade. Assim sendo, você estará criando uma importante visualização tangível das mudanças comportamentais e de seus hábitos; o que é de grande valia para que você alcance resultados positivos em longo prazo.

Modifique seu planejamento e direcione valores fixos

Posteriormente, você poderá verificar outras possibilidades dentro de seu planejamento para que você defina mais metas elevadas e direcione valores fixos. O mais importante é que você foque em hábitos financeiramente sustentáveis e saudáveis, de modo que você modifique o que for necessário sem que conceitue a poupança como um sacrifício.

Construa uma relação positiva com o seu dinheiro

Dessa forma, você poderá obter um relacionamento positivo com suas finanças pessoais em longo prazo. Haja vista que novos hábitos se tornam naturais com o passar do tempo. Por isso, é importante que você tenha paciência com o seu processo, uma vez que você pode obter sucesso, ainda que seu processo ocorra de maneira não linear.

Mudança, foco e flexibilidade

Portanto, foque em seus hábitos e modifique o que for possível, de forma que o seu processo de poupar se torne um conceito de rotina; o que será de grande valia para outros planejamentos.