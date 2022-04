Realizar uma poupança pode ser um desafio para muitas pessoas, haja vista que a inconstância do mercado de trabalho pode impactar diretamente o poder de compra e renda do cliente final, por isso, a instabilidade econômica atinge diretamente a pessoa física por diversas vertentes.

Poupança: processo flexível e objetivo

É importante que você construa um planejamento financeiro pessoal que seja flexível para que possa lidar com situações de crises e instabilidades econômicas. Sendo assim, a sua poupança será o resultado de um processo objetivo e flexível.

A flexibilidade como um conceito

A flexibilidade dentro do conceito de planejamento financeiro consiste em modificar hábitos de maneira faseada. Dessa forma, você deve direcionar os valores economizados para a poupança para que você crie um caminho positivo para que você obtenha um relacionamento com o seu dinheiro que seja produtivo; ainda que esse processo ocorra de maneira não linear e seja perceptível apenas em longo prazo.

A poupança pode ser conceituada como o hábito de guardar dinheiro e não como sua única opção de investimento. Haja vista que são muitas as opções no mercado de investimentos que podem ocasionar uma rentabilidade mais elevada do que a poupança.

Entretanto, dentro do planejamento financeiro flexível você deve direcionar os valores para ser uma poupança, de modo que obtenha uma visualização do seu fluxo pessoal.

Faça trocas relevantes

Por exemplo, você pode trocar o cartão de crédito comum por um cartão de crédito isento de anuidade. Da mesma forma, você pode realizar essa troca no que se refere a sua conta bancária, visto que as fintechs oferecem produtos bancários de qualidade para o cliente final.

Ao direcionar os valores economizados para a sua poupança, ainda que sejam irrisórios, você estará visualizando o seu comportamento e esse processo será estimulado para que você obtenha novas atitudes que sejam financeiramente viáveis.

Foque no processo

Por isso, a flexibilidade não deve ser conceituada apenas nos valores guardados, como também no seu próprio processo. Visto que, ao se cobrar excessivamente pelo valor monetário poupado, você pode deixar de adquirir hábitos que sejam financeiramente saudáveis, fazendo com que o seu processo de elaborar uma poupança se torne um processo de autocobrança.

Sendo assim, é importante que você evite a cobrança excessiva. Dessa forma, obterá respostas positivas através da visualização tangível de suas mudanças comportamentais. Posteriormente, você poderá direcionar valores fixos para a poupança e redefinir suas metas. No entanto, é mais importante que você crie um processo resolutivo em longo prazo, a realizar um processo desgastante e pontual.