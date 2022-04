Prazo para estudantes solicitarem isenção da inscrição do ENEM 2022 termina na sexta (15)

Foto: divulgação

Encerra na sexta-feira (15) o prazo para que os estudantes solicitem a isenção na taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022. O pedido deve ser feito através do site.

Para fazer a solicitação, o participante deve estar cursando a última série do Ensino Médio em 2022, de qualquer modalidade de ensino em escola da rede pública, além de ter cursado todo o Ensino Médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

A isenção também pode ser solicitada pelo estudante que declare estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Como fazer a solicitação?

Antes de qualquer coisa, o estudante deve criar um cadastro e uma senha de acesso para a Página do Participante, no site. O usuário será o mesmo usado para acompanhar a situação da solicitação de isenção da taxa de inscrição.

Os documentos necessários para a solicitação são o CPF, data de nascimento, endereço de e-mail, e número de telefone fixo ou celular.

Aos participantes que ainda tenham dúvida, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) preparou o Documento Orientador do Projeto ENEM 100%, onde detalha todas as orientações de apoio aos estudantes até os dias de realização das provas. Confira aqui.

