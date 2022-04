Pré-vestibular comunitário da Udesc recebe inscrições para turmas de 2022

O cursinho pré-Vestibular comunitário Edusca, da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), em Joinville, está com o período de inscrição aberto para a formação das turmas deste ano. As inscrições são gratuitas.

De acordo com o cronograma do cursinho, os interessados podem se inscrever até o dia 12 de abril. As inscrições devem der feitas virtualmente, por meio do preenchimento de formulário eletrônico.

O pré-vestibular da Udesc tem como objetivo preparar estudantes para exames que possibilitam o acesso ao Ensino Superior, como os vestibulares tradicionais e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, podem participar do curso todos os que desejam concorrer a uma vaga em cursos de graduação.

No entanto, os estudantes oriundos de escolas da rede pública de ensino do ensino ou que estudaram na rede privada com bolsa integral terão preferência no preenchimento das vagas.

Vagas e seleção

A oferta do cursinho para esse ano é de 50 vagas para a matrícula efetiva e 50 para a lista de espera. A seleção de novos alunos para o cursinho comunitário terá os seguintes critérios para a classificação dos candidatos:

a) Esteja cursando ou tenha cursado o Ensino Fundamental e Médio integralmente na rede pública;

b) Esteja cursando ou já tenha cursado o Ensino Médio integralmente na rede pública;

c) Esteja cursando ou já tenha cursado o Ensino Médio (desde que comprovado) com bolsa integral na rede privada.

Aulas

De acordo com o edital, as aulas do Edusca são ministradas por professores voluntários selecionados. O curso conta com aulas sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Redação, Inglês, Física, Matemática e Química.

Ainda de acordo com o edital, as aulas serão presenciais, de segunda a sexta-feira, no período noturno. O início do curso está marcado para o dia 20 de junho.

