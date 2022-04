preciso fazer a renovação do perfil para receber em abril?

Os pagamentos do vale-gás nacional serão retomados oficialmente a partir do próximo dia 14 de abril. Na ocasião, usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1 poderão receber o benefício. E de acordo com o Ministério da Cidadania, não é preciso fazer nenhum tipo de atualização.

O Governo Federal explica que não existe nenhum tipo de inscrição direta para o vale-gás nacional. E da mesma forma, também não existe nenhuma espécie de atualização do perfil do programa. Desse modo, o cidadão que já recebeu em janeiro e fevereiro, não precisa fazer mais nada para seguir com os recebimentos.

O Ministério da Cidadania afirma que o processo de seleção acontece de forma automática. No último mês de fevereiro, o vale-gás nacional fez pagamentos de R$ 52 para pouco mais de 5 milhões de pessoas. O mais provável é que todos esses cidadãos sigam dentro da folha de liberações agora em abril.

O único ponto que o cidadão deve atentar é realmente a questão da atualização do Cadúnico. Trata-se da lista do Governo Federal que reúne os nomes das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social no país. É a partir desses dados que o Planalto decide quem são os brasileiros que podem participar do vale-gás nacional.

A não atualização do Cadúnico pode ocasionar o bloqueio do benefício em questão. A regra geral do Governo aponta que o cidadão precisa atualizar os seus dados ao menos uma vez a cada dois anos, ou todas as vezes em que houver uma mudança estrutural na família. Essa atualização, sim, é importante.

O pagamento do Vale-Gás para todo o Brasil está sendo liberado de acordo com o número final do NIS de cada cidadão. O benefício, vale destacar, é liberado juntamente com o Auxílio Brasil.

Para o mês de abril, o calendário do Vale-Gás é o seguinte:

NIS final 1: 14 de abril

NIS final 2: 18 de abril

NIS final 3: 19 de abril

NIS final 4: 20 de abril

NIS final 5: 22 de abril

NIS final 6: 25 de abril

NIS final 7: 26 de abril

NIS final 8: 27 de abril

NIS final 9: 28 de abril

NIS final 0: 29 de abril

Cuidado com os golpes

Há algumas semanas, a Polícia Federal (PF) fez um alerta para usuários de programas sociais. De acordo com os agentes, várias quadrilhas se aproveitam deste momento para tentar aplicar golpes nas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.

É justamente por isso que é importante prestar atenção nos detalhes para evitar cair nas armadilhas da internet. Se o cidadão receber uma mensagem indicando que se trata de um pedido de atualização do vale-gás, trata-se de um golpe.

Nesse caso, a dica da Polícia Federal é primeiramente bloquear o número que enviou a mensagem em questão e logo depois desligar o celular por pouco mais de 10 minutos. O ato pode evitar a ação de vírus maliciosos.

Não há apenas um vale-gás

É importante deixar claro, no entanto, que o vale-gás nacional não é o único que é pago neste momento para os cidadãos brasileiros. Várias unidades da federação também repassam benefícios semelhantes.

Dessa forma, é importante lembrar que cada um desses projetos possui as suas regras gerais. A norma de não existência de atualização do benefício vale apenas para o auxílio gás do Governo Federal.

Para entender se existe um vale-gás no seu estado ou na sua cidade, o cidadão precisa primeiramente entrar em contato com os seus governos locais. Eles também deverão informar se existe algum tipo de renovação da inscrição por lá.