Preço dos combustíveis tem redução na Bahia; saiba mais

Foto: Reprodução/TV Bahia Os preços da gasolina e do diesel vão ficar mais baratos. Os valores vão ser reduzidos em 10% e 10,5% respectivamente, a partir deste sábado (2), na Bahia. A informação foi divulgada pela Acelen, responsável pela Refinaria de Mataripe.

A redução ocorre uma semana após o sexto aumento do ano no preço dos combustíveis na Bahia, que ocorreu no dia 26 de março.

Segundo o g1 Bahia, a empresa informou que o reajuste segue a queda do preço do petróleo no mercado internacional e do dólar em relação ao real.

Antes da redução, os preços da Acelen para ambos os combustíveis superava em cerca de 10% a prioridade de importação (PPI) no porto de Aratu, segundo levantamento da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

O Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis), os consumidores só devem sentir a redução à medida em que as distribuidoras repassem os combustíveis com preços reduzidos aos revendedores.