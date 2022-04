Prefeito Ronaldo Lopes empossa novo Secretário de Saúde de Penedo

Decom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes empossou nesta terça-feira, 05, o novo Secretário Municipal de Saúde (SEMS) durante solenidade realizada na Gabinete da Prefeitura de Penedo, com presença de secretários e coordenadores do governo.

Epitácio Correia de Farias Júnior assume o comando da pasta em função do afastamento de Guilherme Ressurreição Lopes, que optou por cumprir uma nova missão de sua carreira como homem público.

O novo gestor da SEMS Penedo tem experiência no serviço público estadual, com mestrado em andamento na área de gestão pública de saúde. Ele chega para ampliar os avanços no setor que tem uma das melhores redes de atenção básica das grandes cidades de Alagoas, dentre outros índices positivos avaliados pelo Ministério da Saúde.

“Eu acompanho a gestão Crescendo Com Seu Povo desde o início e assumo com o compromisso de continuar melhorando os resultados para a população de Penedo”, afirmou Epitácio Correia, agradecendo o convite do Prefeito Ronaldo Lopes e destacando ainda a qualidade da equipe técnica da pasta.

O gestor penedense frisou a capacidade do novo membro do primeiro escalão, além da facilidade de relacionamento pessoal, características que contribuirão para o bom desenvolvimento do trabalho da Secretaria Municipal de Saúde.

