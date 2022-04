Prefeitura de Lauro de Freitas diz que motorista de ônibus ‘assumiu o risco’

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros A prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, afirmou que o motorista do ônibus que ficou ilhado por cerca de 7 horas no cruzamento entre as ruas 15 de Janeiro e Baixa Grande, no Caji, “assumiu o risco” ao passar pela via.

Em nota, a gestão municipal afirmou que o Centro Integrado de Mobilidade Urbana (CIMU) da cidade foi informado sobre a situação do ônibus ilhado por volta das 4h da manhã. E que, a partir disso, a (Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop) e Defesa Civil se juntaram ao Corpo de Bombeiros para ajudar no resgate dos passageiros. O grupo de 12 pessoas só foi retirado do ônibus por volta das 7h30 da manhã.

Ainda segundo a prefeitura, o local estava interditado com cones para evitar a passagem de veículos, por isso, o motorista assumiu o risco ao passar pela rua.

Segundo a Defesa Civil de Lauro de Freitas, o último Aviso Meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia-INMET informou possibilidade de chuva entre 50 e 100mm/dia entre o dia 19 e 20. Pluviômetro Automático registrou acumulado de 76,94mm de chuvas nas últimas 12 horas, muito superior ao volume esperado para o período normal.

O local onde foi registrado o alagamento fica próximo à obra de macrodrenagem dos rios Joanes e Ipitanga realizada pelo Governo do Estado, por meio da Companhia Estadual de Desenvolvimento Urbano (Conder). Segundo a prefeitura, o Canal Caji-Urbis, que está em fase de implantação com 80% dos serviços concluídos, “portanto sem a sua plena funcionalidade”.

Este canal recebe a contribuição das águas pluviais de três comunidades (Vida Nova, Caji e Jardim Ipitanga) e possui uma extensão de 1.636 metros, onde estão sendo realizados serviços de aumento da seção e substituição das galerias, com quase o triplo da capacidade de escoamento, para a melhoria da vazão das águas pluviais. Foto: Reprodução / TV Bahia

Um grupo de funcionários de uma empresa ficaram presos em um microônibus terceirizado por mais de 7 horas por causa do alagamento no cruzamento entre as ruas 15 de Janeiro e Baixa Grande, no Caji, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As informações são da TV Bahia.

Ao todo, 12 pessoas, incluindo passageiros e motorista, estavam no coletivo retornando do trabalho por volta da 1h da manhã desta quarta-feira (20) e não conseguiram seguir por causa do nível de água.

Por volta das 7h30 da manhã, bombeiros começaram o resgate com um bote retirando um passageiro por vez. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que guarnições do 13°GBM/Gmar e do 2°SGBM/Lauro de Freitas realizaram o resgate. Os bombeiros utilizaram uma embarcação para a retirada dos cidadãos até um local seguro.

