Prefeitura de Pedro Osório – RS abre Processo seletivo de estágio

Edital oferta vagas para estudantes de nível médio, técnico e superior na administração municipal

A Prefeitura Municipal de Pedro Osório/RS abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas para estudantes de nível médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Técnico em Edificações; Técnico em Enfermagem; Técnico Meio Ambiente; Técnico em Informática; Técnico em Contabilidade; Ensino Médio; EJA; Técnico Administração; Magistério; Administração; Direito; Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia da Computação; Gestão Ambiental; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Hospitalar; Fisioterapia; Gastronomia; Ciências Contábeis; Farmácia; Licenciatura Biologia; Licenciatura Química; Pedagogia; Licenciatura Educação Física; Licenciatura Geografia; Licenciatura Letras; Licenciatura Matemática; Artes visuais; Assistente Social; Licenciatura História; Agronomia; Arquitetura e Urbanismo.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 18 de abril de 2022, no exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Portal CIEE. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, informática e conhecimentos gerais. As avaliações serão aplicada no dia 23 de abril de 2022, de forma online, no horário das 10h às 11h.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2022